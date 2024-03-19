Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

В столице появились новые и интересные площадки для заключения брака Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам о выездных регистрациях брака, приуроченных к дню рождения московского музыкального театра «Геликон-опера», которые для пяти пар проведут загсы столицы с 10 по 14 апреля при участии зрителей.