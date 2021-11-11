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В России предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

В России предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

В Минсельхозе Российской Федерации назвали меры, которые могут помочь в стабилизации цен на овощи из «борщевого набора».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ой ой ой одно бла бла бла зайдите в магазины и посмотрите все продукты подорожали и регулировать будут так же как с бензином.... Политики и правительство не в состоянии контролировать бизнес, да в принципе не одного вопроса они заняты воровством и коррупцией.... Народ выживает а количество миллиардеров в России растет и их благосостояние только увеличивает на фоне обнищания Россиян.... Куда выгоднее мигрантов и гастарбайтеров содержать и на них зарабатывать, чем Россиян. Россияне отправлены в локдаун а мигранты с гастарбайтерами работают и зарабатывают деньги содержат свои семь у себя на родине, в то время   как у Россиян рассыпается бизнес, растет безработица, нищие население... Вот и задаешься вопросом на кого работают Российские политики и чиновника на благо России и ее народа или на благо мигрантов, гастарбайтеров и их диаспор....
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