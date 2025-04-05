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Царьград

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Вспышка кори в Техасе: 481 случай заболевания, 56 госпитализированных

Вспышка кори в Техасе: 481 случай заболевания, 56 госпитализированных

В Техасе зарегистрирована вспышка кори с 481 подтверждённым случаем заболевания. Среди заболевших — шестеро маленьких детей в Лаббоке.

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