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Россия призвала дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской АЭС

Россия призвала дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской АЭС

  Постпредство при ООН в Женеве призвало МПС дать принципиальную оценку обстрелам ЗАЭС Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН  Постпредство при ООН в Женеве призвало МПС дать принципиальную оценку обстрелам ЗАЭС Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН направило в Межпарламентский союз (МПС) дипломатическую ноту с заявлением Совета Госдумы, в котором содержится призыв дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Киева.

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