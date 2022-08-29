Россия призвала дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской АЭС

Постпредство при ООН в Женеве призвало МПС дать принципиальную оценку обстрелам ЗАЭС Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН Постпредство при ООН в Женеве призвало МПС дать принципиальную оценку обстрелам ЗАЭС Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН направило в Межпарламентский союз (МПС) дипломатическую ноту с заявлением Совета Госдумы, в котором содержится призыв дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Киева.