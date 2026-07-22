«Важно выстраивать постоянный диалог с потребителем»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Как российской промышленности быстрее превращать инженерные разработки в востребованные продукты, как прогнозировать рыночные потребности и создавать конкурентоспособные решения? Эти вопросы стали ключевыми на конференции «Продуктовая трансформация в промышленности», прошедшей в Госкорпорации Ростех.
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