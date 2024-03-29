Таджикская поэтесса Гулрусхор Сафиева признается в любви к России и русским, а когда-то призывала им мстить и ненавидеть

Если Гулрусхор Сафиева призывала к геноциду русских в Таджикистане, то почему не привлечена к ответственности за преступления не имеющие срока давности ? В соцсетях и форумах сети интернет часто упоминают инсинуации о призывах к геноциду русского населения, якобы исходившие в Таджикистане от таджикской поэтессы Гулрусхор Сафиевой в 90-е годы, на которые я не нашел ни оригиналов, ни опровержений.