Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Воробей
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Таджикская поэтесса Гулрусхор Сафиева признается в любви к России и русским, а когда-то призывала им мстить и ненавидеть

Таджикская поэтесса Гулрусхор Сафиева признается в любви к России и русским, а когда-то призывала им мстить и ненавидеть

Если Гулрусхор Сафиева призывала к геноциду русских в Таджикистане, то почему не привлечена к ответственности за преступления не имеющие срока давности ? В соцсетях и форумах сети интернет часто упоминают инсинуации о призывах к геноциду русского населения, якобы исходившие в Таджикистане от таджикской поэтессы Гулрусхор Сафиевой в 90-е годы, на которые я не нашел ни оригиналов, ни опровержений.

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Комментарии
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N
Nata
И чтобы получали они не персональную российскую пенсию, а ту. что по законам их государств положено. А то . извините, жрут российское, а фекалиями  Россию мазать стараются.
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15 час.
карюкалов вячеслав
Гнида.
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13 час.
вд
валерий двойнишников
Гнать пинками гниду крашеную и спросить за убиенных русских в 90-х.
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11 час.

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