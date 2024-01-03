Артистка Ирина Аллегрова вышла на сцену впервые после долгого перерыва

Ирина Аллегрова, певица и артистка из Ростова-на-Дону, вернулась на сцену после долгого перерыва. Ее возвращение произошло на ежегодном концерте «Песня года», где она исполнила свою новую лирическую песню под названием «Он — моя часть».
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