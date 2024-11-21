КНДР и Россия подписали документ о торговом и техническом партнерстве

ТАСС/Валерий Шарифулин Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо и российский министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании обговаривалось партнерство в области энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма.