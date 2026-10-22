Три человека погибли в результате наводнения на юго-востоке Франции после проливных дождей. Женщины, 86 и 26 лет, утонули в Лансон-Провансе, а 75-летнего мужчину в городе Истр унесло потоками воды.
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