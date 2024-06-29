Объявлен конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

В Самарской области начался процесс формирования нового правительства. Как сообщал tvsamara.ru Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев объявил открытый конкурс на должность министра молодежной политики.
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