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Россия назвала условие продолжения участия в «зерновой сделке»

Россия назвала условие продолжения участия в «зерновой сделке»

Срок текущего соглашения истекает 18 марта, напомнила Мария Захарова.Продолжение действия так называемой "зерновой сделки" со стороны России будет одобрено только в том случае, если стороны будут неукоснительно соблюдать принцип равноправности.

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