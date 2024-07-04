Песков сообщил, что сроки визита Путина в Турцию еще не определили

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган еще не определили сроки визита российского лидера в Анкару, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 июля ТАСС.
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