Геронтократия и НЛО

Приготовьтесь, сейчас злобный Роджерс будет опять злобно клеветать на светлолицых залужных эльфов. Поехали.
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