Курс доллара 13 февраля упал ниже 91 рубля

Курс евро тоже стал меньше Курс доллара на отечественном межбанковском рынке 13 февраля опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро – ниже 95 рублей впервые с 12 августа, свидетельствуют данные «Финам».