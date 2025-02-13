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Петербургский дневник

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Курс доллара 13 февраля упал ниже 91 рубля

Курс доллара 13 февраля упал ниже 91 рубля

Курс евро тоже стал меньше Курс доллара на отечественном межбанковском рынке 13 февраля опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро – ниже 95 рублей впервые с 12 августа, свидетельствуют данные «Финам».

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