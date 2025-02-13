Курс доллара 13 февраля упал ниже 91 рубля

Курс евро тоже стал меньше Курс доллара на отечественном межбанковском рынке 13 февраля опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро – ниже 95 рублей впервые с 12 августа, свидетельствуют данные «Финам».
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