Котович отсудила деньги по делу о гибели детей на Сямозере

Суд учел инфляцию и назначил размер выплаты в 231 тысячу рублей Оправданная по делу о гибели детей на Сямозере руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Котович отсудила деньги на оплату услуг адвоката.
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