За пересадку на другие рейсы в случае овербукинга хотят ввести фиксированные компенсации – "Известия"

За пересадку на другие рейсы в случае овербукинга, то есть намеренной продажи большего числа билетов, чем имеется мест на борту самолета, хотят сделать обязательные фиксированные компенсации от 25 до 100% от стоимости билета, "Известия" в пятницу, 25 апреля 2025 года.