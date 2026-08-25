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ДумаТВ

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Гутенев: действия Пашиняна напоминают «до боли знакомую траекторию»

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна  напоминают «до боли знакомую траекторию». Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»), комментируя планы Еревана по вступлению в ЕС.

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