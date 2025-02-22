Шольц призвал посадить Зеленского за стол переговоров по Украине

Украина должна участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Об этом 22 февраля после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
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