Экологи просят вице-премьера Новака о сокращении угольной генерации

В документе отмечается, что рост потребления угля, запланированного в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года, утвержденной в апреле текущего года, по мнению активистов, может негативно сказаться на экологических факторах в стране.
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