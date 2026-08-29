В Гонконге состоялся первый полёт беспилотного аэротакси

Аппарат EHang EH216-S прошёл заданный маршрут с роботом на бортуБеспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки EHang EH216-S совершил демонстрационный полёт в Гонконге.
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