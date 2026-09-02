Huawei представила серию инновационных устройств на Олимпийском стадионе в Мюнхене

Компания Huawei провела масштабную презентацию новых продуктов под названием «В погоне за стихией» на Олимпийском стадионе в Мюнхене, представив новейшие флагманские устройства в четырёх категориях: носимые устройства, планшеты, смартфоны и аудиоустройства.