Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    В качестве кого будет Зеленский на предполагаемой встрече с Путиным? Кто такой Зеленский? Что могут обсуждать на како...РИА Новости: Турц...
  • Вовладар Даров
    Смешно!)))Байден: США являю...
  • Вовладар Даров
    Хоть где то народ слушают!Организаторы отме...

Адвокат Бушманов: экстрадиционные процедуры в отношении Промеса маловероятны

Адвокат Бушманов: экстрадиционные процедуры в отношении Промеса маловероятны

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама обязать нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого напал с ножом, и отметил, что в этом деле нужно понимать, исчерпаны ли футболистом все возможные механизмы и этапы защиты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх