Адвокат Бушманов: экстрадиционные процедуры в отношении Промеса маловероятны

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама обязать нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого напал с ножом, и отметил, что в этом деле нужно понимать, исчерпаны ли футболистом все возможные механизмы и этапы защиты.
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