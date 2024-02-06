Адвокат Бушманов: экстрадиционные процедуры в отношении Промеса маловероятны

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама обязать нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого напал с ножом, и отметил, что в этом деле нужно понимать, исчерпаны ли футболистом все возможные механизмы и этапы защиты.