Не прошло и года: системы на AMD Zen 2 получили прошивки, устраняющие уязвимость ZenbleedПроизводители наконец начали выпускать обновления BIOS для материнских плат, предназначенных для процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, которые закрывают уязвимость Zenbleed.