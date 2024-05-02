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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Не прошло и года: системы на AMD Zen 2 получили прошивки, устраняющие уязвимость ...

Не прошло и года: системы на AMD Zen 2 получили прошивки, устраняющие уязвимость ...

Не прошло и года: системы на AMD Zen 2 получили прошивки, устраняющие уязвимость ZenbleedПроизводители наконец начали выпускать обновления BIOS для материнских плат, предназначенных для процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, которые закрывают уязвимость Zenbleed.

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