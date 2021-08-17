ОБАЛДЕННЫЙ салат «КОРЕЛЬ»

Ингредиенты: 400 гр отварной говядины 400 гр отварного картофеля 400 гр отварной свеклы 300 гр готовой корейской моркови, 1 яблоко 250 гр майонеза зелень для украшения Приготовление: Салат выкладывается слоями: 1 слой — охлажденное отварное мясо порезанное тонкой соломкой 2 слой — очищенное,натертое на терку яблоко майонез 3 слой — натертый на терке отварной картофель майонез 4 слой — натертая на терке отварная свекла 5 слой — готовая морковь по-корейски ( слегка порезать,если длинная) 6 слой — густой слой майонеза.