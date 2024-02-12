Теневые кредиты в США превысили $1 триллион

Регуляторы США обеспокоены по поводу увеличивающегося долга банков перед "теневыми кредиторами". Финансовый сектор, реализуя различные схемы, занял больше $1 триллион у хедж-фондов, небанковских компаний и фирм частного капитала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии