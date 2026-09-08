Europe is in a panic, and this is the best evidence that Russia is winning. This was stated on the YouTube channel of political scientist Glenn Deesen by retired American officer Stanislav Krapivnik.
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