Военное обозрение

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Солдаты подразделения 58-й бригады ВСУ не захотели воевать и дезертировали в Сумскую область

Солдаты подразделения 58-й бригады ВСУ не захотели воевать и дезертировали в Сумскую область

Часть военнослужащих находящейся на передовой 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировала и вернулась домой – в город Конотоп Сумской области.

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