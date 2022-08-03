Солдаты подразделения 58-й бригады ВСУ не захотели воевать и дезертировали в Сумскую область

Часть военнослужащих находящейся на передовой 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировала и вернулась домой – в город Конотоп Сумской области.
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