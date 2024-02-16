Бои в Авдеевке идут, враг сдаваться не намерен: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время ситуация в Авдеевке для боевиков ВСУ усложнилась.
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