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Бои в Авдеевке идут, враг сдаваться не намерен: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 февраля 2024 года

Бои в Авдеевке идут, враг сдаваться не намерен: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 февраля 2024 года

Бои в Авдеевке идут, враг сдаваться не намерен: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время ситуация в Авдеевке для боевиков ВСУ усложнилась.

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