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«Здравствуй, грусть!»: экранизация романа Франсуазы Саган выходит в России

«Здравствуй, грусть!»: экранизация романа Франсуазы Саган выходит в России

19 июня в российский прокат выходит экранизация культового романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть!» На большие экраны картину с Класом Бангом, Хлоей Севиньи и Лили Макинерни в главных ролях выпустит кинокомпания «Наше кино».

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