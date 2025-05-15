«Здравствуй, грусть!»: экранизация романа Франсуазы Саган выходит в России

19 июня в российский прокат выходит экранизация культового романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть!» На большие экраны картину с Класом Бангом, Хлоей Севиньи и Лили Макинерни в главных ролях выпустит кинокомпания «Наше кино».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии