Интриги 22-го тура: Дзюба против «Зенита», дерби-шанс для «Спартака» и «Динамо»

Что нужно знать о матчах 22-го тура Мир РПЛ. Расписание на тур «Локомотив» против «Зенита»: как Дзюба встретит бывшую команду? Лидер турнирной таблицы отправится к лучшей команде весенней части сезона: если «Зенит» после зимнего перерыва терял очки – проиграл 0:1 ЦСКА – «Локомотив» выиграл все четыре матча.
Популярные статьи
- Эффективность Газпрома или как быть богатым за счет населения и почему нынешний бюджет "Зенита" - это мерзость
- «Зенит» обыграл «Локо», Дзюба не пожал руку Семаку, «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, ничья «Ливерпуля» и «Арсенала», конфликт Вальверде и Баэны, победы Большунова и Непряевой и другие новости
- Комплекс "Спартака"
Свежие комментарии