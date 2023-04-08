Интриги 22-го тура: Дзюба против «Зенита», дерби-шанс для «Спартака» и «Динамо»

Что нужно знать о матчах 22-го тура Мир РПЛ. Расписание на тур «Локомотив» против «Зенита»: как Дзюба встретит бывшую команду? Лидер турнирной таблицы отправится к лучшей команде весенней части сезона: если «Зенит» после зимнего перерыва терял очки – проиграл 0:1 ЦСКА – «Локомотив» выиграл все четыре матча.