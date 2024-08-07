Военкор Поддубный находится в реанимации

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен 7 августа в Курской области, находится в реанимации и получает всё необходимое лечение, сообщил Telegram-канал «Вести» поздним вечером в среду.
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