Морьентес о Винисиусе и Родриго: «Они уже ключевые игроки – поэтому «Реал» не так часто выходит на рынок. Хочу, чтобы они прогрессировали и дальше»

«Мне нравится Харри Кейн – это было бы интересно, потому что он сразу включится в игру. Хотя есть и такие [игроки], как Азар, которые показывали не лучшую свою версию» О Винисиусе и Родриго «Мне хочется, чтобы они продолжали прогрессировать.