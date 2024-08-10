Нико Хюлькенберг о регламенте 2026 года: «Инженеры все равно найдут в правилах лазейки, чтобы получить преимущество»

Хюлькенберг считает неизбежным появление нестандартных решений в 2026 году. Пилот «Хааса», который со следующего сезона будет выступать за «Заубер» / «Ауди» уверен, что при смене технического регламента какие-то команды смогут найти нестандартные решения из «серых зон» правил.