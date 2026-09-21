Собянин: Около 60 регионов РФ уже получили помощь от Москвы в этом году

Около 60 регионов страны уже получили помощь от Москвы в 2026 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии при участии министра финансов РФ Антона Силуанова на Московском финансовом форуме 2026 года, который открылся сегодня в ЦВЗ «Манеж».
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