Собянин: Около 60 регионов РФ уже получили помощь от Москвы в этом году

Около 60 регионов страны уже получили помощь от Москвы в 2026 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии при участии министра финансов РФ Антона Силуанова на Московском финансовом форуме 2026 года, который открылся сегодня в ЦВЗ «Манеж».