«Интермедиа»: документальный фильм о Юрии Шатунове выйдет 7 марта

Документальная лента «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» выйдет на экраны 7 марта. В фильме прозвучат комментарии известных коллег музыканта, таких как Shaman, Николай Басков, Дима Билан, Алсу, Дмитрий Маликов и многих других, сообщило ИА «ИнтерМедиа».
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