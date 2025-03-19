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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков о возвращении Дзюбы в сборную: «Я на это решение не влиял — его принял главный тренер. Артем заслужил вызов»

36-летний форвард «Акрона» вызван на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. «Это решение Валерия Георгиевича [Карпина] — Дзюба заслужил вызов в национальную команду.

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