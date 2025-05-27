Шэй Гилджес-Александер о роли «злодея» на выезде: «Весь зал против тебя – скандируют, кричат всякое. Мне это правда нравится»

«Это очень круто. Может, не круче, чем дома, но точно где-то на том же уровне. Весь зал против тебя – скандируют, кричат всякое, а твоя задача – просто выйти, играть в баскетбол и по сути заставить их замолчать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии