Джей Ди Вэнс предупредил о риске монополий в сфере ИИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения в подкасте Джо Рогана по поводу потенциальной монополии в сфере искусственного интеллекта, способной оказывать влияние на правительства и ущемлять права обычных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии