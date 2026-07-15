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Царьград

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Джей Ди Вэнс предупредил о риске монополий в сфере ИИ

Джей Ди Вэнс предупредил о риске монополий в сфере ИИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения в подкасте Джо Рогана по поводу потенциальной монополии в сфере искусственного интеллекта, способной оказывать влияние на правительства и ущемлять права обычных граждан.

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