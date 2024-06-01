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Царьград

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Доктор Мосли рассказал, какая еда помогает уменьшить талию и укрепить кости

Доктор Мосли рассказал, какая еда помогает уменьшить талию и укрепить кости

Белковая пища, по мнению специалистов, способствует поддержанию здорового веса и прочности костей.Британский врач Майкл Мосли рассказал о том, что продукты с высоким содержанием благотворно влияют на здоровье человека.

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