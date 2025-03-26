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Закон, порядок, государство

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Оперативники ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию, организованную жителем Смоленской области

Оперативники ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию, организованную жителем Смоленской области

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому г.

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