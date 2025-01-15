Трое задержаны за поджог в Лос-Анджелесе: лесные пожары уносят 24 жизни

В округе Лос-Анджелес арестованы трое по подозрению в поджоге. Лесные пожары, ставшие самыми масштабными в истории Калифорнии, охватили 16 тысяч гектаров, унеся жизни 24 человек и разрушив свыше 12 тысяч зданий.