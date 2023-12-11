С огромными потерями через огневой вал: ВСУ продолжают наступление на Крынки

Русские войска смогли улучшить своё положение на данном участке боевых действий.Новостной телеграм-канал "Херсонская крепость" сообщает, что украинские боевики предпринимают попытки осуществить прорыв к лесополосе к югу от Крынок.
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