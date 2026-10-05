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Новости Брянска

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Прокуратура взыскивает убытки за сорванное благоустройство в Брянской области

Прокуратура взыскивает убытки за сорванное благоустройство в Брянской области

Стоимость работ по замещающей сделке увеличилась на 219 тыс. рублей из-за недобросовестного подрядчика.

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