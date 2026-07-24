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FiNE NEWS

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Минэкономразвития рассматривает меры поддержки для продавцов маркетплейсов после ограничений работы складов

Министерство экономического развития России начало анализ предложений по созданию системной поддержки для предпринимателей, чья деятельность пострадала из-за ограничений работы складской инфраструктуры маркетплейсов.

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