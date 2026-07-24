Минэкономразвития рассматривает меры поддержки для продавцов маркетплейсов после ограничений работы складов

Министерство экономического развития России начало анализ предложений по созданию системной поддержки для предпринимателей, чья деятельность пострадала из-за ограничений работы складской инфраструктуры маркетплейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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