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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Techland рассказали о “секретной формуле” успеха Dying Light; команда не собираясь пе...

Techland рассказали о “секретной формуле” успеха Dying Light; команда не собираясь пе...

Techland рассказали о “секретной формуле” успеха Dying Light; команда не собираясь переходить к лайв-сервисуКажется, что с Dying Light 2: Stay Human компания Techland повторила успех первой Dying Light, которая в течение нескольких лет пользовалась безумной поддержкой после релиза.

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