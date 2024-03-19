Techland рассказали о “секретной формуле” успеха Dying Light; команда не собираясь пе...

Techland рассказали о “секретной формуле” успеха Dying Light; команда не собираясь переходить к лайв-сервисуКажется, что с Dying Light 2: Stay Human компания Techland повторила успех первой Dying Light, которая в течение нескольких лет пользовалась безумной поддержкой после релиза.