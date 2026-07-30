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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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89% дают букмекеры на переход Родри в «Реал». Мадридцы согласовали контракт с испанцем

Родри близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Реал». Ранее сообщалось, что мадридский клуб полностью согласовал контракт с 30-летним испанцем.

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