Рособрнадзор: число заданий в ЕГЭ о спецоперации в будущем будет увеличиваться

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в будущем будет увеличиваться.
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