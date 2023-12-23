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  • Владимир Нелюбин
    Да, нет..просто спросил почему его туда не пригласили и когда будет следующая...Песков заявил, чт...
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Рособрнадзор: число заданий в ЕГЭ о спецоперации в будущем будет увеличиваться

Рособрнадзор: число заданий в ЕГЭ о спецоперации в будущем будет увеличиваться

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в будущем будет увеличиваться.

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