Посол РФ в Вашингтоне Антонов рассказал о планах провести переговоры с США Ирэн ОрлонскаяПо договоренности между российскими и американскими властями, запланирована встреча на следующей неделе для проведения переговоров.
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