Съемочная группа RTVI находится в пострадавшей от паводка Тюменской области

Часть жителей затопленного СНТ «Лесное» под Тюменью осталась в своих домах, но многие уехали. Об этом сообщает корреспондент RTVI Татьяна ПановаНекоторые жители затопленного СНТ «Лесное» под Тюменью по-прежнему остаются в своих домах, но многие уехали.
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