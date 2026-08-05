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Съемочная группа RTVI находится в пострадавшей от паводка Тюменской области

Съемочная группа RTVI находится в пострадавшей от паводка Тюменской области

Часть жителей затопленного СНТ «Лесное» под Тюменью осталась в своих домах, но многие уехали. Об этом сообщает корреспондент RTVI Татьяна ПановаНекоторые жители затопленного СНТ «Лесное» под Тюменью по-прежнему остаются в своих домах, но многие уехали.

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