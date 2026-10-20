ОАО «РЖД» и оператор всероссийских государственных лотерей ООО «Спортлото» (входит в периметр бренда «Столото») подписали соглашение о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве в поддержку внутреннего и въездного туризма в рамках развития национального туристского маршрута «Золотое кольцо», сообщили в пресс-службе «Столото».
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